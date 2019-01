Il metodo HALT che aiuta a controllare ogni tipo di azione compulsiva

Per ognuno di noi è molto facile cadere in tentazione di qualcosa, quando lo stato d'animo non è dei migliori: possiamo mangiare un dolce di troppo, fare una spesa troppo grande, qualcos'altro di cui ci potremmo pentire molto presto. Se i comportamenti impulsivi finiscono per diventare un problema, che sia per la salute o per le finanze, è il momento di riprendere la situazione sotto controllo. Come? Seguendo il metodo HALT.