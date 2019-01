8 nozioni utili che un giorno potrebbero salvarti la vita

La nostra vita urbana ci espone decisamente a meno rischi rispetto a quando l'esistenza dell'essere umano si svolgeva in ambienti naturali, tra predatori e fenomeni atmosferici. Tuttavia, la sicurezza di una casa o uno smartphone a portata di mano non ci redimono dall'obbligo di conoscere alcuni trucchi basilari per la sopravvivenza. Non si può mai sapere che non si capiterà in situazioni in cui si avrà a che fare con onde quadrate o con un'apocalisse in arrivo...