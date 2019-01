L'artista che crea incredibili sculture a grandezza naturale intrecciando i rami di salice

L'arte può nascere da qualsiasi cosa, basta avere la giusta intuizione, quel pizzico di creatività per creare qualcosa di veramente spettacolare dal nulla. Nelle campagne del North Yorkshire una giovane artista di nome Anna crea delle sensazionali sculture intrecciando i rami di diversi tipi di salice che crescono in queste zone. Le sue opere hanno fatto il giro del mondo e la ragazza è ormai conosciuta sul web come " Anna & the Willow " (Anna e il Salice).

Anna è un'artista britannica originaria del North Yorkshire con la passione per l'arte, dall'immensa creatività e laureata in zoologia. Quello che questa ragazza riesce a fare è veramente sorprendente: utilizzando diverse tecniche di intreccio per cestini di vimini, riesce a creare delle sculture sensazionali. La ragazza utilizza 6 diversi tipi di salice che crescono in queste campagne e riesce a intrecciare sia piccoli cestini che piccole sculture con la stessa abilità con cui crea figure alte quasi 3 metri! Ovviamente in questi casi si aiuta con dei telai in acciaio da lei stessa creati che poi vengono avvolti nel salice.

Eccovi alcune delle sue opere più famose!