I dolori articolari preannunciano davvero il maltempo? Ecco cosa ne pensa la scienza

Esiste dunque una connessione fra tempeste e dolori articolari che la medicina riconosca per certa? Ci sono stati vari studi in proposito e questi sono i risultati cui sono giunti.

Spesso chi è vittima di una frattura, si sente dire che in futuro sarà in grado di avvertire i cambiamenti nel tempo,e , precisamente, l'arrivo di un temporale. Non si tratta di nuovi poteri occulti, ma di una sensazione - del tutto spiacevole - che generalmente conoscono bene tutti coloro che soffrono di dolori articolari.

Il primo di questi studi risale al 1990, ed era piuttosto circoscritto: infatti quattro pazienti affetti da artrite furono chiusi in una camera barometrica e sottoposti a variazioni di pressione simili a quelli che si verificano quando il tempo cambia. Nello specifico, la pressione barometrica è una misura dell'aria, e prima di un temporale tende a scendere. Il risultato dell'esperimento vide tre dei pazienti accusare forti dolori in corrispondenza delle diminuzioni di pressione. Tuttavia il campione considerato era troppo ristretto per poter individuare una correlazione certa tra tempesta e dolori articolari.

Studi recenti hanno invece ampliato il campione e sostituito la camera barometrica con la realtà. Una ricerca del 2007 ha esaminato 200 pazienti affetti da artrite, rilevando come effettivamente essi accusassero dolore articolare proprio in corrispondenza dei cambiamenti di pressione e temperatura.

D'altronde non tutti gli studi sono giunti alle stesse conclusioni: ad esempio, una ricerca del 2017 non ha evidenziato alcuna connessione fra le precipitazioni e le richieste di risarcimento per dolori articolari. Lungi dall'essere un risultato risolutivo in proposito, ciò potrebbe significare che le precipitazioni non erano abbastanza forti, o le richieste effettuate con anticipo.