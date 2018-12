Stai frequentando uno "psicopatico"? Ecco i segni inconfondibili per capirlo

Se, sentendo parlare di "psicopatico", vi viene in mente l'immagine di un folle assassino sanguinario con la bava alla bocca, siete in parte in errore. Proprio come Norman Bates - il protagonista di Psyco, celebre film di Hitchcock - gli psicopatici sono persone che conducono una vita piuttosto banale, del tutto nella norma, e che manifestano il proprio disturbo mentale in determinati aspetti comportamentali. Appare dunque alquanto difficile riconoscere uno psicopatico.

Eppure secondo la scienza esistono alcuni segni inconfondibili del fatto che la persona che avete davanti è psicopatica; vediamo quali sono per evitare brutte sorprese.