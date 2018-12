Guardare film horror comporta numerosi ed insospettabili benefici per la salute

Molti non amano i film horror, e, se costretti, restano tesi come fili in tensione, per scattare al primo colpo di ascia e coprirsi gli occhi per non vedere la scia di sangue - sperando contemporaneamente di non aver urlato troppo forte.

Se appartenete a questo gruppo di persone, forse dovreste fare uno sforzo e vincere le vostre resistenze nei confronti di questo genere: la scienza, infatti, afferma che guardare film horror fa bene alla salute per queste sette ragioni.