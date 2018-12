Ecco perché le coppie realmente felici pubblicano di meno sui social network

A volte etichettare la propria relazione sui social network come se fosse la più felice e perfetta al mondo, potrebbe invece comunicare il messaggio opposto. Esiste infatti una connessione tra quante volte pubblichiamo i momenti di coppia felici su queste piattaforme l'effettiva sincerità di questo sentimento. Le coppie realmente in sintonia infatti non hanno bisogno di conferme o approvazione tramite like o commenti, sono sicure e felici della propria relazione e non sprecano tempo nel dimostrarlo agli altri. Ecco quindi cosa NON fanno sui social questo genere di coppie.

NB: Si tratta di conclusioni tratte su un ampio campione di coppie: ogni caso può essere diverso dall'altro!