I bambini imparano la maggior parte delle parole dal padre: lo dice una nuova ricerca

La scienza ha sempre sostenuto che i figli apprendono dalla madre la maggior parte delle competenze linguistiche , come suoni delle parole e vocabolario. Un nuovo studio , però, ribalta completamente ciò che si riteneva vero. Ad essere chiamato in causa è il papà, dal quale, secondo la ricerca, i figli imparerebbero la grande maggioranza dei vocaboli. Alla base, una correlazione tra gli schemi linguistici e il cromosoma Y.

Potrebbe uno dei due genitori giocare un ruolo maggiore nell'insegnare al bambino come parlare? Hanno cercato di rispondere a questa domanda i ricercatori dell'Università di Shanghai, scoprendo che, a voler essere, precisi sono entrambi i genitori ad avere un'influenza sulla lingua acquisita dai figli.

Facciamo un po' di ordine: in passato, si pensava che la lingua venisse appresa esclusivamente dalla madre, in accordo con l'espressione "lingua madre". Questo è vero solo in parte; senza dubbio, le madri hanno un ruolo molto importante nello sviluppo del linguaggio, tanto che i bambini iniziano ad apprendere la "lingua madre" anche prima di venire al mondo.