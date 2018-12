È nata la prima bambina grazie all'utero di una donna deceduta

Alla nascita pesava 2,550 grammi; potrebbe essere il peso di una qualsiasi neonata, invece si tratta della prima bambina nata grazie alla donazione dell'utero da parte di una donna deceduta. Probabilmente ancora non lo sa, ma la sua nascita rappresenta una pietra miliare nella storia della medicina , che apre a nuove possibilità per le donne che non possono portare a termine una gravidanza e partorire.

Questo aveva fatto escludere la possibilità di far nascere dei bambini a seguito di trapianti di uteri di persone decedute, sia per limitare i rischi che per non dare false speranze alle famiglie.

La nascita della bambina sarà sicuramente una speranza per molte famiglie, ma per il momento è solo il caso da studiare per capire a fondo le condizioni che hanno permesso alla gravidanza di essere portata a termine.

Secondo i medici, ad essere stato decisivo per il successo sono state le tempistiche; la donna ha subìto il trapianto di utero nel mese di settembre e sette mesi dopo, data l'assenza di episodi di rigetto e la presenza di mestruazioni regolari, la ricevente si è sottoposta all'impianto degli embrioni, raccolti 5 mesi prima del trapianto. Mai prima d'ora si era proceduto all'impianto in tempi così brevi; in altri casi è passato un anno intero dal trapianto.

Questo ha permesso alla donna di ridurre di molto la quantità di farmaci per il rigetto e di antibiotici, che possono compromettere la capacità di portare avanti una gravidanza. Dire con precisione se sia stata questa tempistica ad aver fatto la differenza è comunque troppo presto.

L'utero ricevuto in donazione è stato rimosso durante la gravidanza; questo permetterà alla donna di non dover prendere farmaci contro il rigetto, anche se questo vorrà dire che la bambina non potrà avere fratelli o sorelle biologici.

In ogni caso, si tratta di un grandissimo passo in avanti per la medicina e per la scienza; lo scontro con l'etica, anche in questo caso, è molto caldo. Si può parlate di diritto di avere un figlio?