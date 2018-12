Gli indigeni dell'Amazzonia creeranno e proteggeranno la più grande area verde del mondo

Una proposta che nasce dalle preoccupazioni di persone che nella foresta ci vivono da sempre , anche ora; quello che l'uomo sta facendo alla foresta amazzonica, come anche in altri luoghi verdi, è terribile ed avrà conseguenze gravi.

I gruppi indigeni dell'Amazzonia hanno proposto la creazione di un corridoio verde protetto, in occasione della conferenza ONU sulla biodiversità. Sarà un'area vastissima, la più grande area protetta del mondo , che proteggerà le persone, gli animali e il clima dalle minacce ambientali umane.

200 milioni di ettari di foresta amazzonica, che toccano Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana francese, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela; "un santuario di vita e cultura" che nessuno potrà mai attaccare per interessi economici. È questa la proposta dell'alleanza indigena per fermare e conservare quel che è rimasto della foresta, sopravvissuta alla deforestazione spietata e allo sversamento di sostanze inquinanti.

L'Amazzonia è il polmone verde del mondo e non è possibile farne a meno, pena cambiamenti irreversibili sul pianeta.

La proposta, per quanto nobile e giusta, rischia però di trovar non poche difficoltà nella realizzazione. I poteri forti dell'economia agroalimentare sembrano avere la meglio perfino su progetti di interesse mondiale; ad aggravare la posizione ci sono gli ultimi risvolti politici della Colombia e del Brasile, i cui nuovi leader non sembrano avere molto a cuore la questione ambientale.