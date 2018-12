Trascorrere qualche minuto in completo silenzio ogni giorno stimola la produzione di nuove cellule cerebrali

Il silenzio è una delle rarità del mondo contemporaneo. È difficile trovare un luogo in cui regni veramente il silenzio , oppure lo è trovare del tempo per trascorrervi qualche momento della giornata; in altri casi ci fa paura , abituati come siamo alla presenza costante di un rumore di sottofondo.

Uno studio ha visto che i topi esposti quotidianamente per 2 ore ad un ambiente silenzioso sviluppavano nuove cellule cerebrali nell'ippocampo. L'ippocampo è una regione del cervello che regola diverse funzioni, tra cui l'apprendimento, il provare emozioni e la memoria. In altre parole, nel loro caso il silenzio faceva "crescere" il loro cervello.

Quando stiamo in un ambiente silenzioso il nostro cervello non smette affatto di ragionare; anzi lavora di più e meglio. Analizza e valuta le informazioni in maniera incessante e in modo più consapevole. Quando non ci sono fonti rumorose a creare distrazione, il cervello si rilassa e pensa a cose profonde di carattere immaginativo; un ottimo esercizio per tenere la mente in allenamento.