Dei ricercatori britannici sostengono di aver trovato Atlantide; si troverebbe in Spagna

I primi richiami alla misteriosa città di Atlantide si ritrovano nell'opera scritta dal filosofo greco Platone, I dialoghi. Se per molti è solo una delle tante leggende servite al filosofo per introdurre concetti più astratti, per altri si tratta della testimonianza reale di una città perduta.

Nel corso dei secoli, centinaia di esperti e presunti esperti hanno gridato al mondo di aver trovato Atlantide, senza mai riuscire a provarlo fino in fondo. L'ultima notizia in merito ad Atlantide viene da una ditta inglese di satelliti, che dice di averla individuata in una località costiera spagnola.