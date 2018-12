Puoi affittare questo meraviglioso castello nel centro Italia per meno di 100 euro

Il castello di Roccascalegna, in Abruzzo, è stato messo in affitto a circa 90 euro per chi volesse organizzare feste particolari, matrimoni o per visitarlo in tutta tranquillità. L'iniziativa nasce dall'intento di riqualificare il borgo e il suo castello attraverso il turismo, dopo che per molto tempo sono rimasti in uno stato di decadenza. L'amministrazione locale ha fatto restaurare il castello, monumento simbolo del paese, e lo mette a disposizione di quanti hanno sempre sognato, seppure per un giorno, di viverci.