8 tribù dimenticate che la civiltà moderna non è riuscita a "conquistare"

Il mondo è da sempre abitato da tribù di cui ignoravamo l'esistenza. Oggi, grazie a diversi avvistamenti, per lo più casuali o dovuti a spiacevoli fatti di cronaca, li conosciamo. La maggior parte di queste popolazioni vive senza avere alcun contatto con il mondo esterno, con cui a volte si mostrano ostili, sono più vulnerabili alle malattie e per questo rischiano di scomparire. Molti governi, per cercare di tutelare queste etnie, hanno istituito delle aree protette all'interno dei Parchi Nazionali, dove sono stanziate. Vi mostriamo alcune di queste tribù dimenticate.