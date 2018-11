Rocchetta Mattei, il gioiello architettonico tutto italiano che sembra un quadro di Escher

Esistono dei luoghi particolari che con la loro magia sanno ammaliare il visitatore. È il caso della Rocchetta Mattei, situata su una collina dell'Appennino settentrionale, nel comune di Grizzana Morandi (Bologna) . Lo stile eclettico e la posizione geografica fanno di questa rocca un posto surreale, unico nel suo genere e ricco di storia. In effetti, la sua origine risale al 1200 e da quell'anno in poi ha attraversato tutte le epoche, giungendo sino a noi.

Durante il 1200 viene costruita una fortezza su questa collina, che ha gettato le fondamenta della Rocchetta Mattei . I lavori di costruzione di quest'ultima, così come la conosciamo, cominciano nel 1850 per volere dell'eccentrico conte Cesare Mattei , letterato, politico, medico autodidatta e fondatore dell'elettromeopatia, una pratica basata sull'omeopatia.

La sua dimora, infatti, si presenta, al suo interno, come un luogo dedalico, con le stanze interconnesse in modo non convenzionale, come ad esempio la nota camera "anni 90", costruita al solo scopo di festeggiare i 90° compleanno di Cesare Mattei, che sfortunatamente muore prima. Alcune parti della Rocchetta sono finte, come le vetrate dipinte. La camera da letto del conte, dove è possibile tutt'oggi osservare i suoi oggetti personali, è una stanzetta con delle finestre piccole e il soffitto a stalattiti.