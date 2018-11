Il dito medio di Galileo è il simbolo di tutti coloro che lottano contro l'ignoranza

La Storia ci illustra come molte volte l'essere umano abbia deciso di non voler vedere la realtà dei fatti, preferendo rifugiarsi nello spazio angusto degli estremismi religiosi, delle idee politiche o di qualsiasi altro gruppo di appartenenza che limitasse la libertà dell'individuo.

Emblematica, e molto dibattuta, è la vicenda dello scienziato toscano Galileo Galilei; da uomo eretico quale era considerato dalla Chiesa, finì per rinnegare le sue scoperte scientifiche pur di non essere condannato. Si trattò, molto probabilmente, solo di una beffa nei confronti del Clero, recitata pur di vivere ancora per portare avanti i suoi studi.

La lotta di un essere umano per le proprie idee è celebrata proprio dal dito medio di Galileo, conservato in una teca al Museo di Storia della Scienza, a Firenze.