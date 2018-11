Le persone più in salute NON sono quelle che vanno in palestra

Non c'è nessun tapis roulant e nessuna cyclette in grado di rimetterci in forma abbastanza per farci vivere più a lungo. Per rendersene conto basta guardare la mappa dei luoghi nel mondo in cui l'aspettativa di vita è più alta: risulta che in questi posti le persone non vanno in palestra a sollevare pesi o a bagnare magliette di sudore. Le persone che vivono nelle cosidette " zone blu " vivono di più l'ambiente circostante , si muovono di più in esso, camminano durante il giorno minimizzando gli spostamenti motorizzati.

Muoversi con il corpo nello spazio è incredibilmente qualcosa di molto difficile per alcuni: più probabilmente si è costretti ad una scrivania per otto ore consecutive, alla macchina per almeno un'ora al giorno e al divano le ore serali per godersi il meritato riposo. E pensare che il corpo è fatto per muoversi in ogni sua parte, non per usarne una piccola percentuale.

Una delle cose migliori da fare per il proprio corpo è abolire – per quanto possibile – i motori come mezzo di trasporto: si può iniziare a camminare o a pedalare per arrivare a lavoro, portare i bambini a scuola a piedi, oppure utilizzare la bici fino all fermata del bus.

Qualsiasi cosa è valida, pur di aumentare i momenti di movimento durante la giornata.

Gli studi confermano che la camminata è molto utile per contrastare la comparsa di malattie cardiovascolari e lo sviluppo delle demenza senile: bastano 6 ore a settimana, ma c'è chi afferma che anche 2 danno i loro buoni risultati.

Anche se si è seduti alla scrivania per molte ore al giorno, si devono sfruttare tutte quelle possibilità in cui ci si può muovere. La pausa pranzo, ad esempio, è un buon momento per stare all'aria aperta, così come le pause durante l'orario di lavoro.

Il punto da ricordare è che siamo fatti per muoverci e questo non vuol dire per chiuderci in palestra e sudare l'ultima goccia di sudore.

Non c'è bisogno di alzare i pesi o andare a ritmo di musica per vivere più a lungo; il naturale movimento del corpo nello spazio è molto più efficace.

