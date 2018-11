7 cose di te che non sapevi che un cane potesse fiutare

Advertisement I cani sono molto di più che animali da compagnia. Partecipano attivamente alla nostra vita, spesso percependone aspetti a noi invisibili. Molti di quest hanno a che fare con un cambiamento nell'odore, senso che i cani possiedono particolarmente sviluppato. Per quanto l'arrivo di un terremoto o di una gravidanza non diano segnali riconoscibili se troppo anticipatamente, ai cani non passano inosservati: ecco che cosa possono fiutare e come possono rivelarsi fondamentali nella nostra vita.

1. Sbalzi della glicemia

A quanto sembra, lo sbalzo dei livelli glicemici comporta un cambio nell'odore nel nostro corpo che i cani riescono a percepire. Quest'abilità è sfruttata per assicurare ai malati di diabete un "medico" a quattro zampe che li avverta di un rialzo inusuale o di un abbassamento improvviso della glicemia, ancora prima che loro se ne possano accorgere.

2. Crisi epilettiche

Nel caso di persone affette da epilessia, i cani si dimostrano essere dei veri supereroi: possono infatti avvisare dell'arrivo di una crisi epliettica con un anticipo che può arrivare anche a 45 minuti! A destare il sospetto è al solito un cambiamento impercettibile nell'odore del corpo, che i cani riescono comunque a rilevare. Di solito, i cani addestrati per assistere una persona epilettica richiamano l'attenzione del proprietario abbaiando o portandogli un gioco, oppure possono andare in cerca di aiuto nel caso in cui la persona dovesse perdere conoscenza.

3. Cancro

Quando nell'organismo inizia a prolificare un tumore, viene prodotta una proteina che può essere intercettata dal fiuto di un cane. Gli scienziati hanno osservato che i cani sono in grado individuare qualcosa di anomalo nell'alito di una persona affetta da cancro ai polmoni, o nelle urine di una persona malata di tumore alla vescica o alla prostata. La scienza sta indagando a fondo questa abilità dei cani per creare sistemi di diagnosi ugualmente non invasivi.

4. Identità

I cani riconoscono una persona non tanto dai suoi lineamenti, quanto dal suo odore. Ognuno di noi possiede un odore ben specifico e diverso da tutti gli altri, che per i cani corrisponde ad un'impronta digitale. Questo è il motivo per cui i cani sono spesso impiegati dalle forze di polizia nelle operazioni di ricerca delle persone scomparse, a partire da un indumento.

5. I rapporti che abbiamo con le altre persone

Un esperimento ha osservato come i cani agiscano in maniera differente a seconda che una persona si comporti bene o male con il proprietario. In particolare, i cani non si fidavano di chi, in precedenza, non aveva aiutato il padrone in una situazione di emergenza, mentre si mostravano amichevoli con le persone che avevano visto in rapporti sinceri con il proprietario.

6. Gravidanza

I cambiamenti ormonali a cui va in contro il corpo di una donna in stato interessante non possono passare inosservati al naso di un cane. Non è ben chiaro se l'odore emanato sia sufficiente a far capire ad un cane che si tratta di una gravidanza, ma non sono poche le donne che confermano di aver visto dei cambiamenti nell'atteggiamento del cane nei loro confronti, come se avessero fiutato la creazione di una nuova vita.

7. L'arrivo di un terremoto, di un uragano o di qualche altro fenomeno intenso

Che i cani, e gli animali in generale, abbiamo una capacità di gran lunga superiore a quella dell'uomo di fiutare nell'aria impercettibili cambiamenti è risaputa; in prossimità di un qualche fenomeno naturale, che sia un terremoto o un uragano, i cani possono avvertire degli odori anticipatori. Solo alcuni, però, interpretano questi segnali nel modo corretto e manifestano dei segnali di avvertimento, che possono essere un'agitazione insolita oppure la fuga verso un luogo sicuro.

