Il primo chimico della storia è stata una donna: a rivelarcelo una tavoletta mesopotamica

Esistono alcuni ambiti del sapere umano, come la scienza, che sembra non tenere conto delle scoperte o innovazioni fatte dalle donne. Probabilmente, perché ancora non si conosce del tutto la storia degli uomini. Oggi, molti storici focalizzano la loro attenzione sulle donne del passato e l'influenza che hanno avuto sul mondo moderno. Un esempio di questo tipo di donna è Tapputi, la prima chimica del mondo, vissuta in Mesopotamia. Delle sue origini e di quello che ha fatto, abbiamo notizia grazie a una tavoletta di bronzo del 1200 a.C., rinvenuta nell'antica Babilonia. Questo importante reperto archeologico riporta la sua storia e quella della assistente, anch'essa donna, Ninu.