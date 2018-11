I ricercatori cinesi hanno creato un "Sole artificiale" più caldo di quello reale: ecco a cosa servirà

È stato fatto un enorme passo avanti in Cina per quanto riguarda il settore energetico: un team di ricercatori dell' Istituto Hefei è riuscito a creare un "Sole artificiale" più caldo di quello reale, che potrebbe permettere la formazione e la gestione di una fusione nucleare . Il merito è di un reattore denominato EAST in grado di replicare il processo che avviene nella stella . L'obiettivo è riuscire a gestire una fusione nucleare stabile che generi una fonte di energia pressoché illimitata .

È stato da poco annunciato che un team di ricercatori cinesi dell'Istituto Hefei di Fisica e Scienza ha creato un "Sole artificiale" fatto in laboratorio. Si tratta in realtà di un reattore che è in grado di sprigionare l'energia della stella intorno alla quale orbita il nostro pianeta e, anche se per poco tempo, è in grado di raggiungere temperature 6 volte superiori a quelle del Sole.

Questo reattore sperimentale si chiama EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) e per fare un paragone rispetto al Sole, è stato in grado di raggiungere la temperatura inimmaginabile di 100 milioni di gradi Celsius, circa 15 milioni in più rispetto al Sole. Questo reattore o Sole artificiale è stato progettato per replicare il processo utilizzato da quello reale e quindi per generare un'immensa fonte di energia a disposizione dell'uomo.