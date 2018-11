10 invenzioni che non avresti mai immaginato potessero esistere realmente

Di seguito abbiamo raccolto una serie di 10 invenzioni realmente esistenti ed assolutamente - per così dire - alternative, che qualcuno effettivamente ha deciso di sponsorizzare o addirittura acquistare. Quale vorreste a tutti i costi a casa vostra?

Esistono al mondo inventori instancabili che ogni giorno si ingegnano per risolvere i problemi più disparati. Alcuni riescono davvero a garantire una miglior qualità della vita , mentre altri si concentrano su problematiche più discutibili e non proprio di vitale importanza.

In Giappone le donne hanno una vera ossessione per il viso allungato: questa maschera dovrebbe far sudare la pelle del viso ovale fino a farlo dimagrire.