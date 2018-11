11 fatti e curiosità sul mondo di cui difficilmente avete sentito parlare

Advertisement Non si finisce mai di imparare! Esistono domande al mondo alle quali nessuno è mai riuscito a dare una risposta oppure esistono animali, piante, elementi o tecnologie che ancora nessuno ha scoperto o inventato. Poi esistono fatti e curiosità di cui nessuno parla mai e delle quali non siamo quindi a conoscenza. Per esempio sapevate che un bambino riuscì a vivere all'interno di Buckingham Palace per circa un anno nascondendosi nei camini? Eccovi quindi 11 fatti e curiosità sul mondo che placheranno (perlomeno in parte) la vostra sete di sapere!

1. Giulio Cesare fu rapito dai pirati nel Mar Egeo

È stato riportato dagli scritti di Svetonio e Plutarco che Cesare fu rapito nel Mar Egeo da dei pirati che usavano fare scorribande in quel tratto di mare. Si dice che l'offerta iniziale di 20 talenti di argento fece infuriare l'imperatore che aumentò la richiesta a 50 talenti vista la levatura dell'uomo che avevano appena sequestrato. Il periodo trascorso con i pirati fu più un "soggiorno" che una prigionia e una volta liberato, Cesare con un'intera flotta al seguito tornò sull'isola dove era stato tenuto prigioniero per giustiziare i pirati e riprendersi il bottino.

2. Anche se morte le persone devono avere un passaporto o un documento adatto per viaggiare attraverso la Francia

Per questo motivo nel 1974 il governo egiziano dovette rilasciare un documento per il viaggio della mummia del Faraone Ramesses II, che doveva recarsi a Parigi per delle opere di restauro e manutenzione.

3. Nelle Filippine esiste un vulcano "matriosca"

Uno dei posti più unici al mondo si trova nelle Filippine sull'isola di Luzon. Al centro del lago di Taal si trova un vulcano attivo noto come Monte Taal, nel quale cratere si è formato un piccolo lago con al suo centro Vulcan Point, una minuscola isola di 200 metri quadrati!

4. I corvi hanno una propria "giustizia" all'interno dei gruppi sociali

I corvi sono degli uccelli che solitamente vivono in gruppo condividendo il cibo e acqua in modo che tutti abbiano una porzione equa. Quando vedono che qualcuno prende più del dovuto si allontanano e smettono di collaborare con questo esemplare.

5. C'è una ragione per cui a volte scordiamo il motivo per cui entriamo in una stanza

Si chiama "effetto porta" e aiuta a dividere un gruppo di ricordi dagli altri. Quando entriamo in un nuovo spazio il nostro cervello fa posto per le impressioni e stimoli che avremo in questo nuovo luogo in modo da immagazzinare le informazioni al suo interno.

6. I cervi femmina cercano istintivamente aiuto se sentono un bambino piangere

Questo perché il pianto di un neonato ha una gamma di frequenze simili a quella di un cucciolo di cervo. Questo accade anche con altri mammiferi tra cui l'essere umano che se sente il pianto di un cucciolo di cane o gatto è stimolato ad aiutarlo e proteggerlo.

7. Il proprio ombelico è unico nel suo genere

Esistono migliaia di batteri che vivono all'interno dell'ombelico e una buona metà di essi potrebbero essere nuovi alla scienza. La composizione di questi batteri rende unico il nostro ombelico rispetto a quello degli altri.

8. In Giappone hanno prodotto un dispositivo di allarme al wasabi per non udenti

Un'azienda giapponese ha prodotto uno speciale allarme antincendio ideato per le persone non udenti. Al posto della solita campanella questo dispositivo aziona una bombola che rilascia una nube con una leggera concentrazione di wasabi in modo da allarmare senza danneggiare le persone. Questo utile strumento è stato venduto a strutture pubbliche, case di riposo e qualche hotel

9. In Francia esiste un piatto proibito che si consuma con la testa coperta da un tovagliolo

Questo piatto molto apprezzato fin dall'antichità in Francia è a base di Ortolano, un piccolo passero migratore di cui è vietata la caccia ormai da anni. Questi piccoli uccellini vengono catturati e fatti ingrassare per 3 settimane fino a quando non vengono affogati dentro l'Armagnac e poi cucinati. La tradizione vuole che il capo dei commensali venga coperto da un tovagliolo bianco e ancora non si conosce il motivo di questa usanza.

10. Alla Torre di Londra esiste un Guardiano che si occupa solo dei corvi

I corvi della Torre di Londra hanno un significato simbolico per il paese tanto che sono diventati proprietà dello stato. Vista la loro importanza esiste un lavoro fuori dal comune che è quello di guardiano dei corvi (raven-master) che si occupa del benessere degli animali a fronte di un corrispettivo economico niente male!

11. Un bambino cercò di rubare l'abbigliamento intimo della regina Vittoria

il 14 dicembre 1838 un ragazzino sporco di fuliggine fu catturato mentre si aggirava dentro Buckingham Palace con in mano degli indumenti intimi femminili presumibilmente appartenenti alla regina. Si scoprì che questo bambino viveva dentro al palazzo nascondendosi nei camini, sotto i tavoli e prendendo cibo dalle cucine. Il ragazzo è riuscito a vivere nel palazzo per circa un anno e successivamente fu catturato altre 3 volte.

