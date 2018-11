17 capolavori della genetica che ci ricordano la bellezza dei difetti

Il concetto di standard di bellezza è stato più volte rivisto e modificato, al punto che oggi, forse, non si può neanche più parlarne. Un difetto non è tale in assoluto, ma piacevole a seconda che lo si valorizzi o meno. Il mondo della moda, oggi, è saturo di perfezione e per questo ha voltato lo sguardo a quelle caratteristiche che un tempo erano solo imperfezioni. D'altronde è sciocco che l'essere umano continuo a ricercare il perfetto quando è lui il primo a non esserlo.