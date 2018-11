La Transiberiana d'Italia: ecco il treno d'epoca che viaggia tra borghi dimenticati e una natura spettacolare

Viaggiare nel tempo è possibile ma soltanto in Italia e a bordo di una locomotiva! Ovviamente non siamo impazziti e non stiamo parlando di quel tipo di viaggi temporali resi famosi dalla letteratura e dalla cinematografia, ci riferiamo semplicemente a una ferrovia rimasta ferma al 1897 ancora funzionante. È la "Transiberiana d'Italia", una locomotiva d'epoca che si snoda tra montagne innevate, paesaggi mozzafiato e paesini dimenticati in una parte d'Italia che probabilmente in molti non conoscono...