21 scalinate metropolitane che l'arte ha trasformato in piccoli capolavori

Siamo abituati a vedere i murales in ogni angolo delle nostre città e alcuni di questi non smetteremmo mai di osservarli per la loro incredibile bellezza e forza evocatrice. In diversi posti del mondo, è possibile ammirarli anche sulle scalinate dei vicoli dei paesi, delle piazze, dei musei, dei parchi. Si tratta di veri e propri gioielli, che donano al freddo e grigio cemento una nuova linfa vitale, abbellendo ulteriormente questi luoghi. Ecco, allora, alcuni esempi di opere d'arte urbane.