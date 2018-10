Nei prossimi 50 anni si estingueranno così tante specie che la Terra dovrà impiegare 3 milioni di anni per riprendersi

Sebbene si stiano facendo dei passi significativi, si pensi ad esempio al riciclaggio e alla raccolta differenziata, non è abbastanza. Infatti, uno studio danese ha recentemente reso noto che nei prossimi 50 anni il pianeta assisterà a un'estinzione di massa di diverse specie di animal, di una portata tale che la Terra dovrà impiegare circa 3 milioni di anni per riprendersi.

Lo studio , pubblicato sulla rivista scientifica statunitense PNAS, si deve agli scienziati dell'Università di Aarhus (Danimarca), che hanno calcolato la rapidità delle estinzioni in proporzione alla quantità di tempo che impiegherebbe il pianeta a ripristinare il livello di biodiversità attualmente presente . Gli studiosi hanno concluso che la Terra avrebbe bisogno dai 3 ai 5 milioni di anni per ritrovare l'equilibrio del suo ecosistema , ritornando a come era prima che l'uomo lo abitasse in modo sconsiderato, 5/7 milioni di anni fa.

Per i loro calcoli, i ricercatori hanno utilizzato dei database contenenti dati su specie di animali già estinti o che sono scomparsi a causa della diffusione dell'uomo sul pianeta. Combinando le informazioni in possesso, hanno previsto che nei prossimi 50 anni si assisterà a questa estinzione di massa, e fatto delle simulazioni per ipotizzare di quanto tempo avrebbe bisogno la natura per recuperare.

Queste stime sono supposizioni su come potrebbero andare le cose se l'uomo smettesse di distruggere l'ambiente, cosa che al momento non è possibile calcolare. Una cosa è certa, dicono gli scienziati, se questo processo di deterioramento non si fermerà nei i prossimi 20 - 100 anni, il prezzo da pagare sarà molto alto.