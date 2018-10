Gli esperti individuano uno dei primi segnali della comparsa dell'Alzheimer; e non è la perdita di memoria

Non c'è cura per l'Alzheimer e il numero di malati è destinato a crescere esponenzialmente nel corso degli anni. La scienza però, sebbene non abbia ancora individuato né la causa né la terapia, continua a fare passi da gigante nella comprensione di una patologia molto complessa qual è l'Alzheimer.

Di fondamentale importanza rimane la prevenzione: i primi segnali d'allarme si manifestano molto prima dell'esordio della malattia ed è bene individuarli in tempo per procedere con un trattamento immediato. Proprio riguardo ai sintomi della malattia, i ricercatori hanno individuato un primo segnale dell'Alzheimer, e non è la perdita di memoria.