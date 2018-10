13 Fatti Sul Vostro Corpo Che Ve Lo Faranno Guardare Con Occhi Diversi

Chi più chi meno, ognuno di noi conosce bene il corpo in cui abita: sa cosa è normale che accada e cosa invece deve destare sospetti. Ma nessuno di noi conosce così bene il proprio corpo come dovrebbe: non preoccupatevi, non stiamo cercando di farvi sentire il colpa. Nemmeno alla scienza è del tutto chiaro il funzionamento del corpo umano, tant'è che sono ancora in corso studi per approfondire questo e quell'altro fatto.

Per farvi sapere qualcosa di più del peso che vi portate addosso ogni giorno, abbiamo creato per voi questa lista di fatti curiosi e poco noti!