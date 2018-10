Quest'uomo è Riuscito A "fermare" Il Deserto Unendo La Tradizione Agricola Con L'innovazione

Forse non tutti conoscono la storia di Yakouba Sawadogo un uomo che ogni giorno tenta di fermare l'avanzata del deserto tra Burkina Faso e Niger , solamente con l'aiuto delle sue forze e delle sue conoscenze in ambito agricolo . Da pochi giorni Yakouba è stato premiato con il Right Livelihood Award 2018 , per esser riuscito a riportare foreste e coltivazioni laddove tutti pensavano fosse impossibile. Ma come ha fatto questo semplice contadino a creare delle foreste nel deserto?

Yakouba Sawadogo è un agricoltore del Burkina Faso famoso perché è in grado di rigenerare la terra sterile in zone coltivabili . Grazie al suo metodo che unisce innovazione a tecniche di coltivazione indigene e locali , Yakouba riesce a recuperare suoli anche gravemente danneggiati dalla siccità. A partire dal 1980 questo esperto agricoltore ha dato vita a oltre 40 ettari tra coltivazioni e foreste su terre che erano considerate sterili e per questo abbandonate.

Nonostante il gran lavoro svolto per il suo paese e per tutte le popolazioni che versano in gravi problemi per colpa della siccità, Yakouba è stato preso di mira per anni dalle tribù locali . Più volte le sue piantagioni e le foreste appena piantate sono state incendiate senza però scoraggiare l'uomo che ha continuato dritto per la sua strada fino a guadagnarsi il rispetto grazie al suo lavoro.

Per permettere tutto ciò Yakouba si serve degli Zai , tradizionali pozzi in grado di raccogliere l'acqua piovana grazie al fondo argilloso e quasi impermeabile. Questi pozzi conservano l'acqua che rende i terreni fertili nel corso degli anni permettendo la coltivazione a dispetto dei cambiamenti climatici .

Ora Yakouba Sawadogo è stato premiato come uno dei vincitori del Premio Nobel Alternativo che ogni anno l'associazione Right Livelihood consegna alle persone e alle organizzazioni coraggiose che combattono per risolvere problemi di portata globale. Ora l'uomo può godersi il suo prestigioso riconoscimento insieme agli altri due vincitori dei Right Livelihood Award 2018.

È bello vedere come anche i grandi uomini e le grandi donne meno famose che ogni giorno nel loro piccolo lottano per rendere il mondo migliore, riescano a ricevere ogni tanto una qualche forma di riconoscimento per il lavoro svolto! In fondo all'articolo potete trovare il video in cui vengono annunciati i vincitori dei Right Livelihood Award 2018, tra cui figura anche Yakouba Sawadogo.