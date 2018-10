9 Falsi Miti A Cui Tutti Quanti Continuiamo A Credere

Advertisement Il mondo è pieno di falsi miti a cui noi tutti crediamo ciecamente. La maggior parte delle volte non ci chiediamo il perché delle cose e non verifichiamo l'effettiva realtà dei fatti. Questo perché crediamo a quello che ci è stato detto e insegnato fin da bambini e su cui si basano le nostre certezze. Chi penserebbe mai che il latte in realtà non fa bene alle ossa? Mettetevi seduti perché stiamo per smascherare 9 falsi miti a cui ancora tutti quanti credono...

1. I buchi neri sono "buchi spaziali"

I buchi neri in realtà non sono dei veri e propri "buchi". Sono degli oggetti spaziali in cui la gravità è talmente forte al suo interno che persino la luce non riesce a uscire!

2. Qual è il deserto più grande del mondo?

Sicuramente starete pensando che è il Sahara il deserto più grande del mondo ma in realtà non è cosi! I deserti sono zone disabitate che ricevono pochissime precipitazioni durante l'anno per questo è l'Antartide il deserto più grande del mondo!

3. Come si chiama il monte più alto?

Risposta scontata, è l'Everest! Se contiamo l'altezza dal livello del mare la risposta è corretta, se invece consideriamo l'altezza totale delle montagne non è così esatta. Il Mauna Kea è un vulcano che si trova alle Hawaii alto 13.796 piedi e con altri 19.039 sommersi dall'acqua.

4. Marte è il Piantea rosso?

La prima missione su Marte risale agli anni '70 con la spedizione Viking 1. Le prime immagini arrivate non erano però del caratteristico colore rosso che noi tutti conosciamo. Oggi la Nasa ha confermato che alcune zone del "Pianeta rosso" sono in realtà di colore grigio e blu.

5. La macchina protegge dai fulmini perché ha le ruote di gomma

Si, la tua macchina è un riparo ideale dalle tempeste di fulmini ma non a causa delle "ruote di gomma". In realtà è merito della carrozzeria in metallo che fa da gabbia contro l'elettricità. La protezione funziona soltanto se tutte le porte e i finestrini sono chiusi.

6. L'effetto placebo funziona solo per gli umani

Questo "rimedio" non funziona solo con le persone ma può essere efficace anche con gli animali. Alcuni studi sostengono che se somministrate una pillola al vostro animale domestico, lui reagirà di conseguenza anche se si tratta solo di vitamine. Source: https://www.thecut.com/2016/10/the-placebo-effect-works-for-animals-too.html

7. Mangiare il cioccolato fa venire l'acne

Questo alimento non è in realtà la causa scatenante di disturbi della pelle come in realtà tutti credono! Alcuni studi hanno infatti evidenziato che non ha conseguenze dirette sulla nostra pelle.

8. Bisogna correre tutti i giorni

Correre tutti i giorni non ha in realtà dei benefici sostanziali sul nostro corpo e a volte può anche essere dannoso. È molto più salutare correre 3-4 volte a settimana!

9. Il latte fa molto bene alle ossa

Il latte è una ricca fonte di calcio ma questo non previene fratture. Le ricerche hanno dimostrato che nei paesi dove si consumano pochi latticini in realtà ci sono meno casi di fratture. Si può ugualmente prendere il calcio da alimenti come il salmone, le sardine e i fagioli! Eravate a conoscenza che questi erano falsi miti oppure pensavate che queste informazioni fossero in realtà vere?

