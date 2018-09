14 Foto Assurde Da Cui Apprenderete Che Al Mondo Esistono Luoghi E Fenomeni Fuori Dal Normale

Advertisement Internet è divenuto lo strumento di divertimento e intrattenimento di tutti noi: ma non è fatto solo di giochi e contenuti che strappano una risata. L'altra faccia di internet è legata all'informazione e alla cultura. In quest'articolo vogliano trovare la giusta via di mezzo tra intrattenimento e informazione, proponendovi una serie di immagini da cui imparerete sicuramente qualcosa che ignoravate prima. Anche questo è il bello della rete: apprendere cose nuove con leggerezza!

1. Città al servizio degli smartphone-dipendenti

In alcune città sono stati installati questo tipo di semafori per pedoni che hanno lo sguardo sempre rivolto sulle schermo dello smartphone: con le luci posizionate in corrispondenza del manto stradale, non dovranno alzare la testa per capire quando è il momento di attraversare. Vi sembrerà una tecnologia assurda, ma aiuta a prevenire incidenti!

2. Una farfalla con le ali trasparenti

La farfalla Greta oto è una dei pochissimi animali terrestri ad avere parti del corpo praticamente invisibili: normalmente, infatti, la trasparenza non viene preferita come strategia di camuffamento perché i pigmenti aiutano comunque a fornire protezione dai raggi UV. Questa farfalla, invece, è riuscita a sviluppare altre forme di protezione e a sopravvivere con le ali trasparenti: a prova di predatore!

3. Una marea fuori dal comune

Sulla Terra ci sono tanti luoghi in cui le maree danno spettacolo: decisamente meno nota del Monte Saint-Michel è la baia di Fundy, in Canada. Qui le maree si alternano stravolgendo il paesaggio: in alcuni livelli della baia l'acqua può salire e scendere anche di 15 metri!

4. Molto di più che un sasso

Quello che potrebbe sembrare niente di più che un sasso contiene l'esempio di pittura più antico mai trovato sulla Terra. Notate quelle righe verticali? Risalgono a 73.000 anni fa. Il sasso è il frammento di una composizione più grande, di cui non si conosce molto.

5. Un mattoncino... di tè

Questo mattoncino è fatto di foglie di tè pressate. In passato formare delle piastrelle di tè era il modo più semplice e meno ingombrante di trasportare il tè. Spesso la superficie veniva decorata con dettagliati motivi: in foto si vede un esempio.

6. Strategie di pubblicità antiche

Non si sa quanto questa foto racconti il vero, ma è molto probabile che qualcosa di simile sia stato fatto realmente per pubblicizzare un marchio importante come la Coca Cola. In foto si vede una scritta enorme a Piazza San Marco a Venezia: fin qui nulla di strano... Se non fosse per il fatto che a formare il nome del marchio sono centinaia di piccioni!

7. Il mezzo di trasporto del futuro

Quello che vi sembra un miscuglio poco riuscito tra un treno e un aereo è effettivamente un "aerotreno". Vi sembrerà assurdo, ma negli anni '60 in Francia si pensava che qualcosa del genere avrebbe trasportato gli uomini nel 2000! Dietro quella che può sembrare ferraglia, c'è in realtà una teoria scientifica che si è poi concretizzata nei moderni treni e levitazione magnetica. Per far muovere l'aerotreno velocemente si pensò di ridurre l'attrito con l'aria, sospendendo il treno da terra. Nel 1974 uno dei 5 prototipi costruiti stabilì il record di velocità di 417,6 km/h.

8. Dimmi cosa vedi... E ti dirò che hai sbagliato

Ci divertiremmo molto se chiedessimo ad ognuno di voi cosa vede in questa foto: molti diranno dei pennelli, altri una stravagante acconciatura. La verità non è vicina a niente di tutto questo: questa foto è un ingrandimento di quello che succede su una gallina, quando le penne ricrescono dopo la muta. Incredibile, non è vero?

9. Il Forte abbandonato

Rajgad fort: A #HillFort in #Pune. The fort was the capital of the #MarathaEmpire under the rule of Chhtrapati #ShivajiMaharaj for almost 26 years. After a great escape from #Agra Shivaji Maharaj reached Rajgad on 12th Sept 1666.#VisitMaharashtra #FortsInMaharashtra pic.twitter.com/Mj5DnlwXRI — MAHA INFO CENTRE (@micnewdelhi) 12 settembre 2018

Molte delle attrazioni turistiche più famose al mondo vengono sottoposte a continui lavori di restauro, per garantire un perfetto mantenimento nel tempo. Ci sono altri luoghi, però, che nonostante lo stato di abbandono in cui versano continuano ad attirare turisti: il forte Rajgad in India è un esempio. Una costruzione immensa, con un diametro di circa 40 km: al suo interno sino visibili i resti di fontane, cisterne e palazzi.

10. L'attivista dei diritti civili

La maggior parte delle persone conosce Albert Einstein per le sue teorie fisiche, ma lo scienziato fu anche un attivista in difesa dei diritti civili. Conosciuta la politica antisemitica del nazismo, Einstein si batté contro la segregazione dei neri in America. La foto ricorda la visita di Einstein a Princenton nel 1947, in cui tenne una lezione sul razzismo.

11. Che posto è mai questo?

No, non è la scena di un film fantascientifico: è un parco divertimenti in Romania, situato in fondo ad una miniera di sale. Si giunge al parco attraverso un ascensore di vetro molto suggestivo, ma sconsigliato a chi soffre di claustrofobia: l'attrazione conta una ruota panoramica, una pista da bowling e un anfiteatro per gli spettacoli.

12. Questa è fortuna.

Se vi chiedessero di spiegare il concetto di fortuna, potreste risparmiarvi tutte le parole mostrando questa immagine: come possono spiegare la fortuna tre carte appartenenti ad un signore? Guardate bene i dettagli. Quest'uomo lavorava al World Trade Center, ma per l'11 settembre aveva fissato un appuntamento dal dentista!

13. Il dipinto del dipinto.

Il dipinto che vedete a sinistra è il Vive l’Empereur di Edouard Detaille. A destra, potete vedere un dipinto eseguito da un assistente di Detaille che lo immortalò durante la realizzazione dell'opera!

14. Un punto di vedetta vertiginoso

La costruzione che vedete in cima a questo monte è un punto di avvistamento: il monte viene definito tecnicamente inselberg – la somiglianza con il termine iceberg non è casuale –, ovvero una montagna isolata dal resto del paesaggio. Ciò che risulta essere affascinante non è solo l'altezza della formazione rocciosa (la cima si trova a 2135 metri s.l.m.), ma il numero di scalini vertiginosi costruiti per raggiungere la sommità: ben 740!

