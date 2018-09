Dormire Bene Con La Persona Amata: Secondo Gli Scienziati è Potente Quanto Una Medicina

Quando è di qualità e in quantità, il sonno è qualcosa di cui non riusciamo ad avere abbastanza. Secondo gli studiosi ci sono alcuni ingredienti necessari affinché il sonno si possa definire 'buono' e apporti tutti ben noti benefici alla mente e al corpo: la sensazione di sicurezza, il senso di protezione e l'assenza di minacce. Se da bambini tutto questo è offerto dalla presenza dei genitori, in età adulta lo si può ritrovare con la vicinanza al proprio partner.

Secondo diverse ricerche, dormire con la persona che si ama ha potenti benefici che superano di gran lunga gli inconvenienti che possono capitare quando si condivide il letto (scippo di coperte, piedi freddi e rumori molesti).