La Scienza Lo Ha Provato: La Fissazione Dei Bambini Per I Dinosauri Fa Bene Al Loro Cervello

Si tratta di un fenomeno ricorrente nei bambini, che gli studiosi hanno deciso di mettere sotto la lente di ingrandimento. Quello che hanno scoperto è che i ragazzini che mostrano una passione sfrenata per i dinosauri sono più intelligenti e dimostrano capacità cognitive più spiccate.

Il caso specifico della passione per i dinosauri merita un discorso a parte.

Gli esperti dell'infanzia distinguono gli interessi di un bambino da quelle che appaiono più come vere e proprie "fissazioni". Può capitare che un bambino si appassioni così tanto ad un animale, ad un personaggio di fantasia o a un qualsiasi oggetto, da richiamarlo alla mente in continuazione. Chiaramente nulla di preoccupante, anzi: gli stessi esperti hanno constatato che queste intense passioni producono benefici nello sviluppo cognitivo del bambino.

Sono tanti i bambini che provano un interesse smisurato nei confronti di queste creature, quasi un bambino su tre. La fascia di età tipica in cui si sviluppa questa passione è quella che va dai 2 ai 6 anni, non a caso il periodo in cui è più accesa la fantasia.

Quando al centro degli interessi del bambino ci sono i dinosauri, gli studiosi hanno rilevato una soglia più alta di attenzione, una più spiccata capacità di elaborazione delle informazioni e di concentrazione. Questo perché per giocare con i dinosauri, animali estinti e quindi di "fantasia", i bambini non si possono mostrarsi passivi, ma partecipano attivamente al gioco costruendo un'impalcatura con informazioni che solo una ricerca approfondita può garantire.

I bambini che amano i dinosauri leggono molto a riguardo, si interrogano e indagano per arricchire il bagaglio di elementi che servirà loro per giocare. Ecco perché hanno un'intelligenza superiore alla media.