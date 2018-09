26 Idee Per Una Stanza Psichedelica Che Si Prenderanno Gioco Del Tuo Cervello

State cercando un arredamento per la vostra casa, per il vostro negozio o ufficio che sia d'impatto sugli ospiti o sui vostri clienti? Se siete dei tipi decisi, potete scegliere di creare una stanza ad illusione ottica. Le più moderne tecniche di stampa consentono di riprodurre su muri e pavimenti delle trame che destabilizzeranno chiunque vi passi sopra o a fianco. Già sono state realizzate, in giro per il mondo, creazioni di questo tipo: ecco le più riuscite dalle quali potete prendere ispirazione!