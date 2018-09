Conservare I Denti Da Latte Può Salvare La Vita A Tuo Figlio?

Quanto c'è di vero in questa notizia? È davvero utile conservare i denti da latte? Se sì, come farlo?

Tutti noi siamo cresciuti riguardando di tanto in tanto i denti da latte che i nostri genitori hanno conservato nel tempo: un gesto legato molto più probabilmente ad un aspetto affettivo che di vera utilità. Di recente, però, sempre più siti di informazioni hanno diffuso la notizia secondo cui conservare i denti da latte è un'importantissima arma contro eventuali malattie che possono colpire in futuro i bambini.

Per queste caratteristiche le cellule staminali nei denti dei bambini potrebbero essere in grado di riparare e rigenerare ossa e denti , e di costituire una terapia nel caso di alcune malattie neuronali.

Esistono due tipi di cellule staminali: quelle embrionali e quelle adulte. Le prime, come suggerisce il nome, si possono ricavare unicamente dagli embrioni umani, mentre le seconde dal midollo osseo, dal sangue del cordone ombelicale e dai denti da latte. In particolare, le cellule staminali adulte concentrate nei denti hanno caratteristiche uniche:

Il motivo per cui si dovrebbero conservare i denti da latte dei bambini è relativo al fatto che in essi sono contenute le cellule staminali: i ricercatori hanno confermato che dai denti è possibile ricavare le staminali utili alla riparazione e rigenerazione di tessuti.

Nonostante non ci sia ancora un metodo pratico per utilizzare le cellule staminali e trasformarle in una vera e propria terapia, i genitori possono comunque decidere di fare una scommessa e iniziare a conservare i denti da latte.

Una cosa è chiara e i ricercatori la ribadiscono sempre più spesso: NON basta tenere i denti in un cassetto o in un contenitore, comodamente a casa.

Come è intuibile, i denti andrebbero conservati in specifiche condizioni al fine di preservare l'integrità delle cellule staminali. Esistono delle banche di cellule staminali ombelicali e da denti da latte, pensate appositamente per i genitori che vogliono criopreservare le cellule dei figli, per un eventuale bisogno in futuro.

Tutto questo ha un costo per nulla indifferente: la questione è quindi decidere se investire ingenti somme di denaro in qualcosa che non si sa se e quando si concretizzerà. Attualmente la FDA (Food and Drug Administration), infatti, non ha ancora approvato l'uso delle cellule staminali in nessuna procedura medica.