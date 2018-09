13 Usanze E Curiosità Che Rendono Il Giappone Un Posto Unico Al Mondo

Quando ci imbattiamo in testimonianze sulla cultura e sulla società giapponese, spesso e volentieri rimaniamo a bocca aperta. Questo perché sotto certi aspetti sono così diversi dalla cultura occidentale, dovuto alle centinaia di anni in cui il Giappone aveva le frontiere chiuse. Quello che per noi è assolutamente inusuale è invece la quotidianità per i cittadini di questo paese, anzi, probabilmente dovremmo prendere spunto per introdurre anche nella nostra società qualcuna di queste usanze.

1. Divieto di ballare dopo la mezzanotte

Una legge entrata in vigore nel 1948, quando le sale da ballo erano spesso una copertura per i giri di prostituzione. Fino al 2015 questa legge è rimasta attiva e perlopiù ignorata da tutti. Nel 2010 è stata usata come pretesto per intensificare le incursioni nei locali notturni, per combattere il traffico di droga.

2. I Capsule Hotel

Inventati per gli impiegati che perdevano l'ultimo treno utile per il rientro a casa, sono infatti generalmente costruiti intorno alle stazioni. Si trovano solo nelle grandi città e hanno un prezzo di circa 30$ a notte. Ogni cabina, anche se piccola, è confortevole per passare una notte e possiede la propria connessione Wi-Fi e televisore.

3. Pistole con proiettili di vernice in dotazione alle forze di polizia

In Giappone c'è un tasso di criminalità molto basso. In quei pochi furti che avvengono, la polizia utilizza delle speciali armi con proiettili contenente vernice. Questo perché è più semplice identificare i criminali, e anche perchè il furto è un atto disonorevole e la macchia di vernice mostra a tutti ciòc che è stato fatto.

4. Aziende più longeve al mondo

In Giappone esistono le aziende più longeve al mondo, come ad esempio l'hotel Nisiyama Onsen Keiunkan, aperto da circa 1300 anni e tramandato da generazioni.

5. Il Giappone, terra di montagne e vulcani

Il 70% del suolo giapponese è composto da montagne e vulcani. Esistono oltre 100 vulcani attivi, circa il 10% di quelli contati in tutto il mondo. Il motivo risiede nel fatto che il Giappone si trova nell'incrocio di 4 placche tettoniche.

6. Scarsi rapporti coniugali

In Giappone sono tutti molto presi dal lavoro. Passano poco tempo a casa e lavorano molte ore extra, per questo motivo anche le giovani coppie fanno fatica a creare una propria famiglia.

7. Okinawa, l'isola dei centenari

Su quest'isola l'aspettativa di vita è molto alta, proprio per questo ci vivono un gran numero di centenari. In generale, in tutto il Giappone, c'è un numero molto alto di persone oltre i 100 anni. Gli anziani sono molto rispettai e fino a qualche anno fa, lo stato spediva ogni anno una targa d'argento a chi raggiungeva questo traguardo. Si è passati oggi a dei riconoscimenti più economici visto il crescente aumento dei centenari.

8. La moda dello Yaeba o denti storti

La società giapponese ricerca la bellezza nelle imperfezioni, esiste per questo motivo la moda dello yaeba, ovvero dei denti storti. Consiste nell'avere dei denti leggermente storti o sporgenti e considerata molto attraente tanto da fare operazioni apposite.

9. Ascensori senza il quarto piano

Il numero 4 è considerato sfortunato visto che la sua pronuncia è simile a quella della parola morte. Oltre a questo bisogna considerare il fatto che in Giappone sono molto superstiziosi, tanto da eliminare questo numero negli ospedali o usare espedienti come 3A o cose simili.

10. Natale da KFC

Stranamente una delle tradizioni in Giappone, è quella di consumare il pollo fritto della nota catena Kentucky Fried Chicken. Tutto è iniziato nel 1974, quando per colpa di una campagna pubblicitaria i giapponesi hanno pensato che fosse la tipica cena natalizia americana. Da allora, visto anche il desiderio giapponese di assimilare usanze straniere, le code in questi fast food nel giorno di Natale sono interminabili.

11. Miyakejima l'isoa dove non si può respirare

È un'sola vulcanica a sud est del Giappone, caratterizzata dalla continua emissione di gas tossici del monte Oyama ancora attivo. Gli abitanti dell''isola, che è ormai quasi disabitata, sono stati costretti a numerose evacuazioni nel corso degli anni.

12. L'Inemuri, la capacità di addormentarsi ovubnque

Usanza tutta giapponese che testimonia le ore di duro lavoro a cui vengono sottoposte le persone. L'inemuri non è visto come un problema o qualcosa di disonorevole, è soltanto una piccola pausa necessaria per compensare le ore di sonno perdute.

13. I bambini puliscono le proprie aule

Il rispetto per le cose o le persone, è insegnato fin da piccoli ai bambini giapponesi. Per questo motivo al termine delle lezioni, gli alunni sistemano e ripuliscono le aule utilizzate. Eravate a conoscenza di queste curiosità sul paese del Sol Levante? Quale tra queste vi è sembrata più interessate e utile?

