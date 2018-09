Le 15 Foto Di Animali Più Esilaranti Del 2018: Ecco A Voi Il Lato Più Buffo Della Natura

Anche quest'anno come avviene dal 2015, è tornato il Comedy Wildlife Photography Awards il concorso che premia lo scatto naturalistico più divertente dell'anno. La competizione è nata con l'obiettivo di sensibilizzare il mondo sul delicato argomento della preservazione del patrimonio naturalistico mondiale.

I migliori scatti come ogni anno sono raccolti in una raccolta fotografica molto divertente che devolverà il 10% del ricavato alla Fondazione Born Free, che si occupa di campagne di sensibilizzazione per la salvaguardia del nostro ecosistema.