In Germania Sono Partiti I Primi Due Treni Ad Idrogeno: Sono Gli Unici In Tutto Il Mondo

L'accordo di Parigi, stipulato a livello globale, è un modo per garantire la cooperazione degli stati nell'ammodernamento delle tecnologie a favore di quelle green. Ma non è più il termine ultimo concesso dall'accordo a pesare sulle coscienze dei governi, quanto gli evidenti segni del cambiamento climatico, ormai divenuti tangibili in ogni angolo del globo.

Un importantissimo passo in avanti, unico nel suo genere in tutto il mondo, è l'introduzione di treni alimentati ad idrogeno che la Germania ha finalmente reso una realtà.