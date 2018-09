13 Papà Famosi Che Hanno Conquistato Tutti Con Le Loro Dolcissime Foto Insieme Ai Figli

Al giorno d'oggi può essere difficile conciliare la famiglia con il lavoro e tutti gli altri impegni: la paura è sempre quella di non trascorrere tempo a sufficienza con i propri figli e con il proprio partner, con il rischio che il legame si indebolisca nel tempo. Scegliere di mettere sempre in primo piano gli affetti, però, è una scelta di coraggio che DEVE essere fatta: di molte cose ci si pentirà nel tempo, ma mai di aver dato la giusta attenzione alla propria famiglia.

Neanche i personaggi famosi, sempre in giro per il mondo e indaffarati in mille impegni, mettono in un angolo la famiglia: ecco alcune foto dolcissime di papà famosi alle prese con i propri figli.