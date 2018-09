L'Enigma Di Einstein: L'indovinello Che Solo Il 2% Delle Persone Riesce A Risolvere

La risposta sembrerebbe essere negativa, come dimostra " L'enigma di Einstein ": l'indovinello inventato dal famoso scienziato per individuare i suoi studenti migliori.

Cosa amava fare Albert Einstein - simbolo per eccellenza della scienza del XXI secolo - nel suo tempo libero ? Ebbene Einstein adorava dilettarsi nel risolvere altri enigmi - più semplici rispetto ai dilemmi posti dallo spaziotempo, ma abbastanza da esserlo per tutti gli altri comuni mortali?

In una strada ci sono cinque case di colori diversi e in ognuna vive una persona di diversa nazionalità, ma non solo: ciascuno ha un proprio carattere ben definito, una bevanda preferita, fuma una particolare marca di sigarette ed ha un animale domestico differente da quello degli altri. Abbiamo anche ulteriori informazioni, un po' a casaccio:

L'inglese vive nella casa rossa

Lo svedese ha un cane come animale domestico

Il danese beve il tè

Il norvegese vive nella prima casa

Il tedesco fuma Prince

Inoltre:

La casa verde è immediatamente a sinistra di quella bianca

Il proprietario della casa verde beve caffè

Il proprietario che fuma Pall Mall alleva uccelli

Il proprietario della casa gialla fuma Dunhill

L'uomo che vive nella casa in mezzo beve latte

Infine:

Il vicino che fuma Blends vive accanto a colui che ha un gatto

L'uomo che ha un cavallo vive accanto a colui che fuma Dunhill

Il proprietario che fuma Bluemaster beve birra

Il vicino che fuma Blends vive accanto a chi beve acqua

Il norvegese vive vicino alla casa blu

Alla luce di tutte queste informazioni, chi è il proprietario del pesce?