12 Cose Che Nessuno Ti Ha Detto Sull'Islanda E Che Devi Sapere Prima Di Andarci

Advertisement L'Islanda è una delle mete più gettonate del momento, grazie ai suoi meravigliosi paesaggi e siti naturalistici da visitare. Da qualche anno questo paese sta vivendo un boom del turismo che ogni anno porta milioni di visitatori da ogni angolo del mondo. Ma cosa c'è da sapere prima di mettersi in viaggio per questo splendido paese? Abbiamo raccolto per voi dei consigli pratici di viaggio che potranno risultare molto utili.

È una meta turistica molto visitata

A dispetto di quello che si potrebbe credere l'Islanda è una meta turistica molto gettonata, ha circa 330.000 abitanti e ogni anno riceve circa 1,8 milioni di turisti. Tutti ci si recano per visitare i suoi incredibili paesaggi e luoghi naturalistici. Questo però vuol dire che ci saranno orde di turisti per una manciata di luoghi da visitare!

Le ore di luce sono limitate

A seconda del periodo in cui ti recherai in questo splendido paese, fai attenzione alle ore di luce che avrai a disposizione! Nei mesi più freddi il numero limitato di ore di sole potrebbe risultare un bel problema per le tue escursioni. Contrariamente, d'estate, il sole sembra non voler mai tramontare!

I bagni pubblici sono pochi e molto distanti tra loro

In Islanda i bagni a disposizione al di fuori del proprio alloggio, si contano sulla punta delle dita così come le stazioni di servizio! Come se non bastasse le distanze tra i luoghi di interesse sono molto elevate, per questo pianifica i tuoi spostamenti anche in base ai tuoi bisogni.

Il cibo è molto caro

Secondo le guide turistiche, l'Islanda è uno dei luoghi più cari quando ci si siede a tavola! In media per un cena, non si spendono mai meno di 30€ a persona. In luoghi leggermente più sofisticati, il prezzo di partenza è sui 55€ a testa!

L'acqua ha un cattivo odore, ma è potabile!

Vista il territorio vulcanico e la presenza di numerose sorgenti termali, è probabile che l'acqua che esce dalle condutture abbia un odore sulfureo. Nonostante questo però è totalmente potabile e non si corre alcun rischio!

Le città sono in continua evoluzione

In alcuni periodi dell'anno ti potrà capitare di vedere il centro di Reykjavik "addobbato" da numerose gru, questo perché il boom del turismo ha stimolato il settore edile.

Preparati a passare molte ore in macchina

Come già detto precedentemente, i luoghi di interesse molto spesso sono distanti tra loro. Potrà sembrare noioso e stancante ma possiamo assicurarti che ne vale veramente la pena!

Prenota con largo anticipo il Blue Lagoon

Il Blue Lagoon è una delle attrazioni più visitate di tutta l'Islanda! Milioni di visitatori ogni anno, riempiono le acque di queste sorgenti termali. Conviene sempre prenotare con largo anticipo la visita per non rischiare di rimanere fuori!

Potresti non vedere l'Aurora Boreale

È uno degli spettacoli più sensazionali al mondo, molta gente arriva in questo paese appositamente per vedere questi fenomeni naturali. Fai attenzione però al periodo dell'anno in cui ti recherai in Islanda! Durante l'estate è quasi impossible assistere a questo spettacolo, mentre in inverno le nuvole sono sempre pronte a fare da guastafeste...

Il tempo è molto mutevole

Il consiglio è vestirsi a strati. Il tempo può passare da piacevole a "congelante" in pochi secondi. Dopotutto ci troviamo pur sempre su un'isola!

Scordati i soldi cartacei

Ogni luogo, ristorante o negozio accetta la carta di credito per qualsiasi cifra. Raramente vedrete girare qualche banconota di Corona Islandese...

Non esistono le zanzare!

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è il freddo ad aver allontanato questo insetto. La particolare superficie vulcanica del suolo islandese, sembra essere molto indigesta a questi fastidiosi parassiti... Con questa lieta notizia, si conclude questo breve ma pratico manuale di viaggio. Speriamo che queste informazioni possano tornarvi utili in un futuro viaggio nel paese dei geyser!

