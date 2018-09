Questi Sono I 4 Motivi Veri Per Cui Procrastiniamo: Conoscerli è Il Primo Passo Per Cambiare

La procrastinazione offre l'illusione della libertà. Ci fa credere di avere a disposizione un tempo infinito, solo per rubarcelo, Edward Young - Non è difficile delineare il profilo del procrastinatore: è colui che, protetto da una falsa sicurezza in se stesso, pensa di avere tutto sotto controllo e di rimandare un certo compito in un momento successivo ben preciso, per una precisa motivazione: ma il preciso istante futuro non esiste, così come la motivazione dietro al non fare subito.

Sfuggire alla procrastinazione non è facile, anche perché è una risposta istintiva ad altri problemi più sottili, di cui non sempre si è a conoscenza: ecco quali sono i fattori che spingono una persona a procrastinare e come superare questo vizio cambiando solo atteggiamento.