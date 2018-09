17 Bevande Assurde Ai Limiti Dell'impossibile! Provare Per Credere

Advertisement Paese che vai usanza che trovi. La stessa cosa vale anche per le bevande che possono essere completamente diverse di paese in paese. Tralasciando i vecchi classici come le più famose marche di soda e soft drink, la birra o anche il vino, esistono delle bevande che mai ci saremmo aspettati. Da drink ai limiti dell'umana concezione fino a cose "quasi passabili", ecco una gallery di 18 bevande assurde e ai limiti del disgusto!

1. Prairie Oyster

Conosciuto in tutto il mondo come soluzione per i postumi della sbornia. Consiste in un tuorlo d'uovo mescolato con salsa Worcestershire, aceto, salsa di pomodoro, sale, pepe e salsa piccante!

2. Pepsi al gusto yogurt

Venduta esclusivamente in Giappone dal 2008, è una miscela di Pepsi e yogurt. Chi l'ha bevuta ha affermato di aver provato un gradevole retrogusto di limone e vaniglia.

3. Soda al sedano

Si chiama Cel-Ray del Dr. Brown ed è commercializzata da più di un secolo. Si può trovare in molte città statunitensi, ma è quasi impossibile trovarla all'estero.

4. Burro di arachidi e gelatina

Un'altra bevanda piuttosto insolita che non ha riscosso molto successo. Lascia un leggero sentore di frutta secca...

5. Coca-Cola all'aglio

Ovviamente siamo ancora in Giappone dove questa bevanda ha riscosso tanto successo! Si tratta di una normalissima Coca-Cola con dentro dell'aglio macinato... Una prelibatezza!

6. Soda al "condimento stile Ranch"

Questa marca è famosa per fare soda di qualsiasi genere. Chi l'ha provata ha detto che ha il gusto di zucchero e cocco. Peccato però che odori di formaggio e piedi puzzolenti!

7. Smoker's Cough (la tosse del fumatore)

Quel che basta è un bicchierino per gli shot, Jagermeister e un cucchiaino di maionese...

8. Succo di aglio e di cipolla

Questi due "gustosi" succhi, sono molto popolari in Corea del Sud. Quello d'aglio è molto salutare mentre quello alla cipolla fa bene ai capelli.

9. Avocado Honey Ale

Birra all'avocado e al miele di avocado, prodotta soltanto in edizione limitata per il festival dell'avocado a Los Angeles!

10. Urina di mucca

Commercializzata in India per combattere gli effetti di tutte quelle bevande nocive per la salute. Se consumata regolarmente può aiutare a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue e aiutare i problemi di stomaco (potrebbe anche farli venire, dipende dai punti di vista).

11. Birra alla pizza

L'unione di due grandi classici in una sola bottiglia, l'unione che mai avremmo voluto vedere! Nonostante questo continua a fare bene sul mercato...

12. Limonata al curry

Ancora dal Giappone, una limonata con polvere di curry! Secondo l'etichetta è amata anche dagli indiani...

13. Succo ai sottaceti

Soda composta da sottaceti e zucchero di canna al posto dello sciroppo di mais. Lo stabilimento che la produce si trova in Pennsylvania...

14. Kumis

Latte di cavallo e alcool molto popolare in Asia. Si dice che il vero Kumis si possa assaggiare soltanto dalla gente del posto...

15. Bevanda ai nidi d'uccello

In Cina i nidi d'uccello commestibili sono un piatto molto pregiato e prelibato consumati con zuppe sia salate che dolci. Questa bevanda è commercializzata in tutto il mondo a dei prezzi quasi folli.

16. La Bilk

Latte più birra. Niente di più semplice e forse non la più strana tra le bibite elencate. Prodotta ancora una volta in Giappone, sembra che abbia un gusto fruttato...

17. Pepsi al cappuccino

Prodotta in Russia, Romania e altri paesi dell'Europa dell'est, non ha riscosso molto successo, tanto da esserne stata interrotta la produzione. Ora trovare una di queste lattine è molto raro. Qual è secondo voi la bevanda più disgustosa tra questi drink appena elencati? È veramente una bella lotta...

