È L'opera Più Grande Mai Costruita In Norvegia: Ecco L'autostrada Da 47 Miliardi Che Collegherà Tutti I Fiordi

La costa ovest della Norvegia è famosa in tutto il mondo per i profondi fiordi e gli esclusivi panorami naturali: lo scenario è senza dubbio romantico, ma decisamente poco pratico per chi abita nelle zone costiere e per chi deve raggiungere in auto questi posti. La strada costiera che permette di attraversare verticalmente la Norvegia, godendo di panorami mozzafiato, è lunga 1100 chilometri - sulle mappe è indicata come E39 -, prevede l'utilizzo di 7 traghetti per l'imbarco di auto e passeggeri, per un totale di 21 ore totali di percorrenza.