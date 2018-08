Non Gettare Le Lenti A Contatto Nel WC: Ecco Quali Danni Possono Provocare

In questo caso, infatti, è bene pensare a dove le gettate una volta scadute: se la risposta è nel lavandino o nel WC , allora sappiate che state contribuendo inconsapevolmente all' inquinamento del pianeta .

Un nuovo studio presentato a Boston in occasione della riunione nazionale della American Chemical Society (ACS) punta i riflettori sulla vita post-utilizzo delle lenti a contatto , e su come ciò possa contribuire all'inquinamento ambientale.

Lo studio ha preso in esame il destino di 13 diverse marche di lenti a contatto realizzate con nove diversi tipi di polimeri plastici. Per i ricercatori è stato difficile seguirne il percorso: non solo perché le lenti sono trasparenti, ma soprattutto perché le loro componenti plastiche- una combinazione di poli, siliconi e fluoropolimeri che consentono all'ossigeno di attraversare la lente, arrivando all'occhio- non sono sottoposte ad analisi per studi di monitoraggio ambientale.

Il team si è concentrato perciò sulla biodegradabilità delle lenti a contatto, scoprendo che i microbi degli impianti di trattamento delle acque reflue indeboliscono i legami dei polimeri plastici, frammentandole in microplastiche. Queste si accumulano nei fanghi di depurazione- in genere un paio di lenti ogni due kg di fango- da dove giungono in mare, entrando nella catena alimentare degli organismi acquatici- quindi anche nostra.

Se nel lungo periodo la soluzione più efficace sarà la produzione di lenti con polimeri biodegradabili, nel breve termine spetta a noi fare la differenza: ovvero gettando le lenti scadute nel bidone dell'indifferenziata.