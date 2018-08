Se Un Tuo Ex Ti Propone Di Diventare Amici, Probabilmente è Uno Psicopatico: Lo Dice La Scienza

Rompere una relazione con qualcuno e provare a iniziarne una nuova, è sempre uno dei momenti più difficili della propria vita. Proprio l'atto di rompere con il passato , chiudere fuori dalla nostra quotidianità una persona che fino a quale momento ha rappresentato molto, è una delle cose più dolorose che vorremmo non dover mai affrontare. Esistono frasi usate in questi momenti per alleviare il dolore e anche l'imbarazzo della situazione, usate in qualche modo come palliativo . Ne esiste una però, che dovrebbe farvi scattare un campanello di allarme e alla quale dovete stare molto attenti!

"Possiamo ancora restare amici". Questa è una di quelle classiche frasi che ci capita di sentire dopo la fine di una relazione. Anche se difficilmente attuabile come intenzione, rimane comunque una delle affermazioni più gettonate quando si chiude con qualcuno. Ma cosa si nasconde dietro queste 4 parole e soprattutto dietro a chi le pronuncia?.

Questa stessa domanda se la sono posta gli psicologi, che hanno cercato di studiare perché qualcuno vorrebbe rimanere in contatto e continuare a frequentare un suo ex. Secondo alcuni studi condotti dal Prof. Justin K.Mogilski e la Prof.ssa Lisa L.M.Welling, dietro a questa richiesta si nasconderebbe in realtà una persona con difetti della personalità, come la psicopatia e il narcisismo. Quindi se il vostro o la vostra ex, vi fa questa richiesta che può sembrare come un tentativo di rendere meno imbarazzante la situazione, in realtà potrebbe non essere così.

Sempre secondo lo studio, non sarebbe infatti la preoccupazione o l'amore che ancora si prova verso l'ex, la ragione per cui si cerca di far proseguire l'amicizia. Piuttosto sarebbe l'intenzione di manipolare e approfittare ancora della persona con cui si è stati. Non è un segreto d'altronde, che le persone narcisiste non amano perdere e vedono la rottura di un rapporto come una sconfitta e un fallimento personale.