La Luce Blu Dei Nostri Dispositivi Fa Male Alla Vista: Ecco Cosa Avviene All'interno Dell'occhio

Passare le ore davanti al monitor di un PC e allo schermo di uno smartphone o qualsiasi altro tipo di dispositivo, non è assolutamente salutare, in particolar modo per la vista. Non è raro infatti soffrire di emicrania, dopo che si è lavorato per ore e ore di fronte a un computer e a una scrivania. Ma se questa esposizione prolungata ai fasci di luce blu avesse anche delle ripercussioni sulla vista? In molti hanno ipotizzato la loro tossicità, sembra però che sia arrivata la conferma da parte della scienza.