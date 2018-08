6 Cose Accadute Questa Estate A Causa Dei Cambiamenti Climatici, Che Forse Ci Sono Sfuggite

I cambiamenti climatici ci hanno sorpreso, facendoci cambiare visione del mondo e del futuro in un solo anno: questa estate sono successi diversi fenomeni che non sorprendono più di tanto gli esperti, perché sono semplicemente le conseguenze del surriscaldamento globale tanto decantato per anni.

Non ci abbiamo creduto fino a quando non abbiamo 'toccato con mano' le conseguenze: non ci hanno creduto i capi di Stato che solo all'ultimo hanno concordato accordi per l'ambiente, ma che sembrerebbero del tutto inutili oggi per evitare il peggio.

Gli incendi in California, Spagna, Portogallo e Italia sono notizie che si ritrovano sui bollettini di ogni estate e che, per quanto dolorosi, non sono affatto inusuali. È una notizia inusuale quella di vasti incendi in Svezia e in Norvegia, paesi che si spingono fino al circolo polare artico, e in cui i mesi estivi rimangono comunque freschi.

Quest'anno le temperature hanno raggiunto i 30°C perfino nel Circolo Artico, stando alle dichiarazioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Le insolite calde temperature hanno innescato numerosi e vasti incendi nelle zone boschive: in una stazione dei vigili del fuoco in Lapponia - tradizionalmente legata alla neve e a Babbo Natale - sono confluite centinaia di volontari che volevano in qualche modo dare una mano a spegnere gli incendi.