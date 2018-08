Curare L'orecchio Con La Luce: La Stimolazione Ottica Può Essere La Svolta Contro I Problemi Uditivi

È stato scoperto un nuovo tipo di impianto cocleare per correggere i problemi di un sistema uditivo deficitario . Questo potrebbe permettere ai non udenti di ascoltare la musica e sostenere conversazioni parlate anche in ambienti rumorosi. Il progetto è ancora in fase di sperimentazione, la coclea sperimentale di nuova generazione è stata creata grazie all'ausilio dell' optogenetica . L'ambiente scientifico è entusiasta della scoperta, ma ci sono ovviamente ancora degli ostacoli da superare.

La coclea è una struttura a spirale che si trova all'interno dell'orecchio, attraverso delle speciali membrane che vibrano in maniera diversa, permette di recepire suoni. Queste vibrazioni stimolano delle cellule che a loro volta chiamano in causa i nervi uditivi che reagiscono a diverse frequenze e interpretano i segnali. In parole povere è questo ciò che accade quando ascoltiamo una conversazione o della musica.

Gli impianti cocleari moderni sono uno dei maggiori successi delle neuroscienze. Permettono di correggere solo parzialmente alcuni dei disturbi uditivi delle persone, possono far ascoltare una conversazione, ma non se in un luogo affollato e rumoroso. Questi impianti cocleari hanno 22 canali per la percezione delle frequenze: i recenti studi permettono di superare questi limiti. Tutto questo grazie a un fascio di luce che stimola i neuroni uditivi all'interno dell'orecchio, che renderebbe comprensibile il parlato anche in un ristorante.

Con la perdita neurosensoriale dell'udito, le cellule all'interno dell'orecchio (dette cigliate) che trasmettono le vibrazioni ai neuroni, perdono la loro efficacia. Negli impianti cocleari questa fase del processo viene sostituita da elettrodi che vengono limitati per via delle interferenze che potrebbero avere in un così piccolo spazio. Questo, come abbiamo già detto, limita il numero di frequenze che una persona con questi impianti può percepire.