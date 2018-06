Tokyo Ha Iniziato Ad Installare Strade Solari Per Produrre Energia In Vista Delle Olimpiadi 2020

Il sole è tra le principale fonti di energia rinnovabile ed è logico che si cerchino modi sempre più efficaci per catturarla. Una via potrebbe essere quella di usare le strade stesse come dei pannelli solari. O almeno è così che hanno pensato in Giappone dove si stanno attrezzando per le Olimpiadi del 2020 e intendono farlo nel modo più ecologico possibile, integrando le più recenti tecnologie per l'uso delle rinnovabili.